Найдите координаты точек пересечения графика линейной функции y=-2.4x+7.2 с осями коо??динат.
Математика
Найдите координаты точек пересечения графика линейной функции y=-2.4x+7.2 с осями коо??динат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=-2.4x+7.2 с ох: -2.4x+7.2=0, 2.4x=7.2, х=3 с оу: y=7.2
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