Помогите написать сочинение на казахском на тему қазақша ет
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Помогите написать сочинение на казахском на тему қазақша ет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ет немесе Қазақша ет – қазақ халқының еттен дайындалатын ұлттық тағамы. Тойға немесе қонақасыға көбінесе қой сойылады. Қой еті жіліктегенде 13 мүшеге бөлінеді. Олар: жамбас – 2,ортан жілік – 2,асықты жілік – 2,бел омыртқа – 1,сүбе – 2 (сүбемен бірге бүйректен жоғарғы 5 қабырға кетеді),қабырға – 2,төс – 1,омыртқа – 1,жауырын – 2,тоқпан жілік – 2,кәрі жілік – 2,бұғана – 1,мойын – 1. Аталған мүшелер адамдардың жас, жыныс және әлеуметтік ерекшелігіне сай тартылады немесе керісінше, жеуіне тыйым салынды.
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