Помогите пожалуйста лайк лучший ответ 257
Математика
Помогите пожалуйста лайк лучший ответ 257
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1235; 4320. делятся на 2, так как четные 2) остальные. не делятся на 2 так как не четные
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