Найдите координаты точек, удаленных от точки: М(4/7) на 1 3/7; N(-1⅞) на 2⅝
Математика
Найдите координаты точек, удаленных от точки: М(4/7) на 1 3/7; N(-1⅞) на 2⅝
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