Найдите координаты точек, удаленных от точки: М(4/7) на 1 3/7; N(-1⅞) на 2⅝

Математика

Найдите координаты точек, удаленных от точки: М(4/7) на 1 3/7; N(-1⅞) на 2⅝

Автор: Гость