Найдите корень уровнения -4x-9=6x
Алгебра
Найдите корень уровнения -4x-9=6x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4х-6х=9 -10х=9 | :(-10) х= -0,9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Bilde höfliche Fragen mit dem Konjunktiv II ! 1. Kann ich bitte Feuer haben? 2. Darf ich Sie um Auskunft bitten? 3. Werden Sie mir behilfli...
Физика
Длина конвейера 20 м. За какое время вещь, поставленная у начала конвейера, придёт к его концу, если скорость движения конвейера 10 см/с?
Математика
Автобус выехал в Углич в 8 часов утра и ехал четыре часа со скоростью 60 км/ч. за это ??ремя было пройдено три четвертых всего расстояния. с какой ...
Английский язык