Найдите Нок и нод 4 и 15 12 и 5 6 и 18 3и 7
Математика
Найдите Нок и нод 4 и 15 12 и 5 6 и 18 3и 7
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Гость:
Как-то так 1)10 2)60 3)6 4)21
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