Найдите меньшее основание равнобедренной трапеции,если ее большее основание рав??о 32 см,боковая сторона - 20 см,а один из углов равен 60 градусов.

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12, разделяем трапецию на квадрат и два треугольника, к которых один угол равен 60, другой 90, следовательно третий 30 градусов а напротив угла в 30 градусов лежит катет вдвое меньший гипотенузы, то есть по 10, получается 32- 10*2(т.к. два треугольника) = 12