Найдите наибольшее пятизначное число у которого каждая цифра начиная с третьей (считая слева направо) равна сумме двух предыдущих

Математика

Найдите наибольшее пятизначное число у которого каждая цифра начиная с третьей (считая слева направо) равна сумме двух предыдущих

Автор: Гость