Найдите наибольшее пятизначное число у которого каждая цифра начиная с третьей (считая слева направо) равна сумме двух предыдущих

Математика
Найдите наибольшее пятизначное число у которого каждая цифра начиная с третьей (считая слева направо) равна сумме двух предыдущих
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма предыдущих цифр не должна превышать 9  получается число  40448
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