Найдите объём прямоугольного параллелепипеда измерения которого равно: 5 Шестых , 2 пятых, 1 целая 1 вторая
Математика
Найдите объём прямоугольного параллелепипеда измерения которого равно: 5 Шестых , 2 пятых, 1 целая 1 вторая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/6 * 2/5 * 1 1/2 = 5/6 * 2/5 * 3/2 = 1/2 Ответ: 1/2 - объём прямоугольного параллелепипеда.
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