Найдите острые углы прямоугольного треугольника если они относятся как 5:13
Геометрия
Найдите острые углы прямоугольного треугольника если они относятся как 5:13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусов. Углы относятся как 5:13, значит один угол равен 5x , другой 13x. уравнение 5x+13x=90 x=90:18=5 градусов. тогда углы 5*5 =25 и 13*5=65
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