Найдите периметр прямоугольника длинна 2 см 3 мм а ширина 1см 7мм
Математика
Найдите периметр прямоугольника длинна 2 см 3 мм а ширина 1см 7мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2см 3мм+1см 7мм+2см 3мм+1см 7мм=8 см периметр прямоугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Соотнесите имена богов древнего Египта с их изображениями и иероглифами обозначающие их. ответ букву и цифру внесите в таблицу.
Математика
Другие предметы
Определить закладку продуктов для приготовления 236 порции компота из свежих плод??в выход 1 порции 150 грам