Соотнесите имена богов древнего Египта с их изображениями и иероглифами обозначающие их. ответ букву и цифру внесите в таблицу.

История
Соотнесите имена богов древнего Египта с их изображениями и иероглифами обозначающие их. ответ букву и цифру внесите в таблицу.
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Гость:
2-анубис, больше не знаю
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