Соотнесите имена богов древнего Египта с их изображениями и иероглифами обозначающие их. ответ букву и цифру внесите в таблицу.

История

Соотнесите имена богов древнего Египта с их изображениями и иероглифами обозначающие их. ответ букву и цифру внесите в таблицу.

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