Найдите площадь круга, диаметр которого равен 10 см
Математика
Найдите площадь круга, диаметр которого равен 10 см
Ответ(ы):
Гость:
S= п*R2= 3,14*5в квадрате=78,5 см2
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