Найдите площадь круга, диаметр которого равен 10 см

Математика
Найдите площадь круга, диаметр которого равен 10 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S= п*R2= 3,14*5в квадрате=78,5 см2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Почему Правда утверждает, что с Кривдой весь свет пройдешь, да назад не вернешься?
Ответить
Русский язык
Написать предложение со словами гриб грибной грибники. в предложении должно быть название деревни и имя мальчика
Ответить
Русский язык
Попробуйте записать текст Михаила Михайловича Пришвина вставляя где это необход??мо предлоги Каждой душе слово живёт,горит,светится,как звезда не...
Ответить
Геометрия
Внешний угол при вершине равнобедренного треугольника равна 130 градусов. Найдите углы треугольника
Ответить
Алгебра
Bn=n^2-3 найти 3 член
Ответить