Почему Правда утверждает, что с Кривдой весь свет пройдешь, да назад не вернешься?
Литература
Почему Правда утверждает, что с Кривдой весь свет пройдешь, да назад не вернешься?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что правда всегда всплывет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать предложение со словами гриб грибной грибники. в предложении должно быть название деревни и имя мальчика
Русский язык
Попробуйте записать текст Михаила Михайловича Пришвина вставляя где это необход??мо предлоги Каждой душе слово живёт,горит,светится,как звезда не...
Геометрия
Алгебра