Почему Правда утверждает, что с Кривдой весь свет пройдешь, да назад не вернешься?

Литература
Почему Правда утверждает, что с Кривдой весь свет пройдешь, да назад не вернешься?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что правда всегда всплывет
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