Попробуйте записать текст Михаила Михайловича Пришвина вставляя где это необход??мо предлоги Каждой душе слово живёт,горит,светится,как звезда небе,и,как звезда,погасает,когда оно,закончив свой жизненный путь,слетит наших губ....
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Попробуйте записать текст Михаила Михайловича Пришвина вставляя где это необход??мо предлоги Каждой душе слово живёт,горит,светится,как звезда небе,и,как звезда,погасает,когда оно,закончив свой жизненный путь,слетит наших губ. Тогда сила этого слова,как свет погасшей звезды,летит человеку его путях пространстве и времени. Бывает,погасшая звезда людей Земле горит ещё тысячи лет. Человека того нет,слово остаётся и летит поколения поколение,как свет угасшей звезды
Ответ(ы):
Гость:
В каждой душе слово живет, горит, светится, как звезда на небе, и, как звезда, погасает, когда оно, закончив свой жизненный путь, слетит с наших губ. Тогда сила этого слова, как свет погасшей звезды, летит к человеку на его путях пространства и времени. Бывает, погасшая звезда людей на Земле горит еще тысячи лет. Человека того нет, слово остаётся и летит из поколения в поколение, как свет угасшей звезды.
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