Попробуйте записать текст Михаила Михайловича Пришвина вставляя где это необход??мо предлоги Каждой душе слово живёт,горит,светится,как звезда небе,и,как звезда,погасает,когда оно,закончив свой жизненный путь,слетит наших губ....

Гость: Гость:

В каждой душе слово живет, горит, светится, как звезда на небе, и, как звезда, погасает, когда оно, закончив свой жизненный путь, слетит с наших губ. Тогда сила этого слова, как свет погасшей звезды, летит к человеку на его путях пространства и времени. Бывает, погасшая звезда людей на Земле горит еще тысячи лет. Человека того нет, слово остаётся и летит из поколения в поколение, как свет угасшей звезды.