Найдите радиусы окружностей описанных около прямоугольного ьреугольника с катетами 5см и 12 см
Геометрия
Найдите радиусы окружностей описанных около прямоугольного ьреугольника с катетами 5см и 12 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если оба катета принадлежат одному треугольнику, то решение такое: r=c/2, где c - гипотенуза вписанного треугольника. По теореме Пифагора находим гипотенузу: с²=5²+12² с²=25+144 с²=169 с=√169 с=13 Подставляем в формулу, получаем: r=13/2 r=6,5 см
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