Найдите разность 35.476-24.839 372.894-216.156 46.002-28.396 38.020.301-18.479.563 60.015-7.428 537.866.285-496.707.539
Математика
Найдите разность 35.476-24.839 372.894-216.156 46.002-28.396 38.020.301-18.479.563 60.015-7.428 537.866.285-496.707.539
Ответ(ы) на вопрос:
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35476-24839=10637 372.894-216.156=156.738 46.002-28.396=17.606 38.020.301-18.479.563=19.540.738 60.015-7.428=52.587 537.866.285-496.707.539=41158.746
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