Обьясните, что означает выражение отделять плевелы от пшеницы? Какого его происхождение? Когда оно употребляется в современном языке? Приведите примеры.
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Обьясните, что означает выражение отделять плевелы от пшеницы? Какого его происхождение? Когда оно употребляется в современном языке? Приведите примеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отделять плевелы от пшеницы означает отделять спелые семена
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