Расшифруйте название птицы, которая видит все, что происходит вокруг нее, даже не ??оворачивая головы. Для этого найдите наименьшее общее кратное каждой пары чисел, затем впишите букву, соответствующую этому числу, в таблицу. 1...

Математика

Расшифруйте название птицы, которая видит все, что происходит вокруг нее, даже не ??оворачивая головы. Для этого найдите наименьшее общее кратное каждой пары чисел, затем впишите букву, соответствующую этому числу, в таблицу. 1) НОК(3,12) л НОК(9:15) и 2) НОК(458) е НОК( 1210- п 3) НОК(8:12- в НОК(9:6) 4) НОК(16:12) д НОК(10:20)- ш Свободный столбик в таблице заполните, учитывая данные: НОК(25:4)

Автор: Гость