Расшифруйте название птицы, которая видит все, что происходит вокруг нее, даже не ??оворачивая головы. Для этого найдите наименьшее общее кратное каждой пары чисел, затем впишите букву, соответствующую этому числу, в таблицу. 1...
Математика
Расшифруйте название птицы, которая видит все, что происходит вокруг нее, даже не ??оворачивая головы. Для этого найдите наименьшее общее кратное каждой пары чисел, затем впишите букву, соответствующую этому числу, в таблицу. 1) НОК(3,12) л НОК(9:15) и 2) НОК(458) е НОК( 1210- п 3) НОК(8:12- в НОК(9:6) 4) НОК(16:12) д НОК(10:20)- ш Свободный столбик в таблице заполните, учитывая данные: НОК(25:4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОК (3 ,12)=3/НОК(9,15)=3/НОК(12,10)=2/НОК (8,12)=4/НОК (9,6)=3/НОК (16,12)=4/НОК (10,12)=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
. Для чего служит киль у птиц? а) для защиты внутренних органов; б) для устойчивос??и в полете; в) для прикрепления мышц, поднимающих крыло;...
Русский язык
Математика
А) Фермер упаковал 252 кг лука в 9 мешков и 448 кг картофеля в 8 мешков Во сколько раз мешок с луком легче мешка с картофелем ? б) Придумай задачу ...