Какое однокоренное слово к слову прийти
Русский язык
Какое однокоренное слово к слову прийти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приходить, приходит, придёт
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