Ехали звукобуквенный разбор слова ПППППЖЖЖЖЖЖ

Математика
Ехали звукобуквенный разбор слова ПППППЖЖЖЖЖЖ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ехать- 5 букв, 5 звуков, 3 слога, 2 для переноса  е-[й.э]- гласный ударный (э) согласный непарный (й) х- [х] - согласный парный глухой а- [а]- гласный безударный т-[т]- согласный парный глухой ь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расшифруйте название птицы, которая видит все, что происходит вокруг нее, даже не ??оворачивая головы. Для этого найдите наименьшее общее кратное к...
Ответить
Биология
. Для чего служит киль у птиц? а) для защиты внутренних органов; б) для устойчивос??и в полете; в) для прикрепления мышц, поднимающих крыло;...
Ответить
Русский язык
Какое однокоренное слово к слову прийти
Ответить
История
Каковы были Причины реформации и ее важнейшие итоги в середине 16 века
Ответить
Математика
А) Фермер упаковал 252 кг лука в 9 мешков и 448 кг картофеля в 8 мешков Во сколько раз мешок с луком легче мешка с картофелем ? б) Придумай задачу ...
Ответить