Ехали звукобуквенный разбор слова ПППППЖЖЖЖЖЖ

Гость: Гость:

Ехать- 5 букв, 5 звуков, 3 слога, 2 для переноса е-[й.э]- гласный ударный (э) согласный непарный (й) х- [х] - согласный парный глухой а- [а]- гласный безударный т-[т]- согласный парный глухой ь