Ехали звукобуквенный разбор слова ПППППЖЖЖЖЖЖ
Математика
Ехали звукобуквенный разбор слова ПППППЖЖЖЖЖЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ехать- 5 букв, 5 звуков, 3 слога, 2 для переноса е-[й.э]- гласный ударный (э) согласный непарный (й) х- [х] - согласный парный глухой а- [а]- гласный безударный т-[т]- согласный парный глухой ь
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