Помогите создать текст со словом "ученик" в художественном стиле ПОМОГИТЕ СРОЧНО ??ОЖАЛУЙСТА!!!!
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Помогите создать текст со словом "ученик" в художественном стиле ПОМОГИТЕ СРОЧНО ??ОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и начался сентябрь, Ученик идёт усталый. Он спешит сегодня в школу, Ученик он образцовый!
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