Предложение со словом большина .
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Предложение со словом большина .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас в городе есть больница
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