Три предложения: когда запятая между частями сложного предложения ставится, а когда нет (перед союзом "и")
Русский язык
Три предложения: когда запятая между частями сложного предложения ставится, а когда нет (перед союзом "и")
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед и не всегда ставится запятая:ну когда идет продолжение предложений тогда ставится запятая
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