Найдите сумму длин всех рёбер куба ,если длина его ребра равна 9,14см. Ответ округли??е до десятков. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!

Математика
Найдите сумму длин всех рёбер куба ,если длина его ребра равна 9,14см. Ответ округли??е до десятков. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9.14×12(количество всех ребер)=109.68=110см-сумма длин всех ребер куба
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