Найдите сумму длин всех рёбер куба ,если длина его ребра равна 9,14см. Ответ округли??е до десятков. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!
Математика
Найдите сумму длин всех рёбер куба ,если длина его ребра равна 9,14см. Ответ округли??е до десятков. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9.14×12(количество всех ребер)=109.68=110см-сумма длин всех ребер куба
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
В трех классах учится 66 человек. в первом классе на 2 человека больше чем во втором, а во втором на 2 человека больше чем в третьем. сколько челов...
Русский язык
Укажите пример с ОШИБКОЙ в образовании ДЕЕПРИЧАСТИЯ 1)Падают-падая 2)облетели-о??летев 3)Плавают-плавая 4)Застучит-застуча