Укажите пример с ОШИБКОЙ в образовании ДЕЕПРИЧАСТИЯ 1)Падают-падая 2)облетели-о??летев 3)Плавают-плавая 4)Застучит-застуча
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Укажите пример с ОШИБКОЙ в образовании ДЕЕПРИЧАСТИЯ 1)Падают-падая 2)облетели-о??летев 3)Плавают-плавая 4)Застучит-застуча
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ошибка в №4. Правильно будет: застучит - застучав
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