Укажите пример с ОШИБКОЙ в образовании ДЕЕПРИЧАСТИЯ 1)Падают-падая 2)облетели-о??летев 3)Плавают-плавая 4)Застучит-застуча

Русский язык
Укажите пример с ОШИБКОЙ в образовании ДЕЕПРИЧАСТИЯ 1)Падают-падая 2)облетели-о??летев 3)Плавают-плавая 4)Застучит-застуча
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ошибка в №4. Правильно будет: застучит - застучав
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Доклад на тему "В честь кого и почему названы бастионы Петропавловской крепости" 2-3 обзаца Сделаю лучшим
Ответить
Немецкий язык
Помагите пожалуйста))) зарание спасибо)))
Ответить
Химия
В растворе смешивают два вещества гидрооксид цинка и гидрооксид калия. Могут ли ??дновременно находиться в растворе смешиваемые вещества? Если не...
Ответить
Физика
У яких випадках переміщення співпадає з пройденим шляхом
Ответить
Литература
Шлях жульена сореля до мети
Ответить