Помагите пожалуйста))) зарание спасибо)))

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Франкфурт на Майне (600000 жителей) самый большой город Гессена (федеральная земля). Здесь пересекается важные пути железных дорог и автобанов. Аэропорт Рейн Майн самый большой в Германии, здесь ежедневно садятся и взлетают 500 самолетов. Франкфурт на Майне значимый торговый центр. Каждый год здесь встречаются деловые люди со всего мира на международных весенних и осенних ярмарках, книжных ярмарках, выставках автомобилей, мехов и одежды. Франкфуртская книжная ярмарка возникла около 1400 с изобретением книгопечатания в Майнце. С тех пор Франкфурт на Майне является центром немецких книжных магазинов и издательств. Сегодня здесь более 70 книжных издательств, немецких библиотек и биржевых обьединений книжных магазинов. Международная книжная ярмарка, которая ежегодно проходит в Франкфурте на Майне это самая большая выставка книг в мире.