В растворе смешивают два вещества гидрооксид цинка и гидрооксид калия. Могут ли ??дновременно находиться в растворе смешиваемые вещества? Если нет, записать уравнение реакции между ними. Ответ мотивировать

Химия
В растворе смешивают два вещества гидрооксид цинка и гидрооксид калия. Могут ли ??дновременно находиться в растворе смешиваемые вещества? Если нет, записать уравнение реакции между ними. Ответ мотивировать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не могут, так как гидроксид цинка амфотерен и реагирует с щелочным гидроксидом калия  Zn(OH)2 + 2KOH = K2[Zn(OH)4]
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