В растворе смешивают два вещества гидрооксид цинка и гидрооксид калия. Могут ли ??дновременно находиться в растворе смешиваемые вещества? Если нет, записать уравнение реакции между ними. Ответ мотивировать

Химия

В растворе смешивают два вещества гидрооксид цинка и гидрооксид калия. Могут ли ??дновременно находиться в растворе смешиваемые вещества? Если нет, записать уравнение реакции между ними. Ответ мотивировать

Автор: Гость