В растворе смешивают два вещества гидрооксид цинка и гидрооксид калия. Могут ли ??дновременно находиться в растворе смешиваемые вещества? Если нет, записать уравнение реакции между ними. Ответ мотивировать
Химия
В растворе смешивают два вещества гидрооксид цинка и гидрооксид калия. Могут ли ??дновременно находиться в растворе смешиваемые вещества? Если нет, записать уравнение реакции между ними. Ответ мотивировать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не могут, так как гидроксид цинка амфотерен и реагирует с щелочным гидроксидом калия Zn(OH)2 + 2KOH = K2[Zn(OH)4]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Информатика