Написать термохимическое уравнение сгорание бутана C4H10 (с объяснением что откуда и куда)
Химия
Написать термохимическое уравнение сгорание бутана C4H10 (с объяснением что откуда и куда)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C4H10+6,5O2=4CO2+5H2O или чтобы были целые числа увеличиваем коэффициенты на 2. 2C4H10+13O2=8CO2+10H2O При сгорании любого органического вещества получается углекислый газ и вода
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