В трех классах учится 66 человек. в первом классе на 2 человека больше чем во втором, а во втором на 2 человека больше чем в третьем. сколько человек в каждом классе? (деление ещё не проходили)

Гость: Гость:

1) 66:3=22 чел. - во 2м 2) 22+2=24 чел. - в 1м 3) 22-2=20 чел. - в 3м. Это решение годится только при этих данных, т.к. в 1м +2, в 3м - 2, то это уравновешивает все части. При других цифрах это решение не будет верным. Уравнением: Условие: х+2 - в 1м х - во 2м х-2 - в 3м 66 чел. - всего 1) (х+2)+х+(х-2)=66 3х=66+2-2 3х=66 х=66:3 х=22 чел. - во 2м 2) 22+2=24 чел. - в 1м 3) 22-2=20 чел. - в 3м. Проверяем: 22+24+20=66 чел.