Запиши насколько один отрезок длиннее другого не измеряя их

Математика
Запиши насколько один отрезок длиннее другого не измеряя их
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Автор: Гость
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Гость:
Докажите что это линия длинее ну видно же что она длинее что еще доказывать надо то?
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