Запиши насколько один отрезок длиннее другого не измеряя их
Математика
Запиши насколько один отрезок длиннее другого не измеряя их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Докажите что это линия длинее ну видно же что она длинее что еще доказывать надо то?
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