Найдите сумму первых восемнадцати членов арифметической прогрессии. Даю 20 баллов 6;3......

Алгебра
Найдите сумму первых восемнадцати членов арифметической прогрессии. Даю 20 баллов 6;3......
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
D=3-6= -3 a18=6+(18-1)*(-3) a18= -45 S18=6+( -45) / 2 *18= - 351
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