Ск.градусов состовляет 5/18 прямого угла?4/36 развёрнутого угла?
Математика
Ск.градусов состовляет 5/18 прямого угла?4/36 развёрнутого угла?
Ответ(ы):
Гость:
518 прямого угла это 9018 * 5= 25 436 развернутого это 18036*4= 20
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