Найдите сумму разностей чисел 7325 и А и В и 3485 если А =324 В=8000
Математика
Найдите сумму разностей чисел 7325 и А и В и 3485 если А =324 В=8000
Ответ(ы) на вопрос:
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7325 - 324 - 8000 - 3485 = - 4484
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