На весы положили 3 одинаковые по массе дыни. Одну из дынь заменили арбузом, который вдвое тяжелее дыни. Весы показали 16 кг. Какова масса дыни? С уравнениями мы еще задачи не решали.

Математика
На весы положили 3 одинаковые по массе дыни. Одну из дынь заменили арбузом, который вдвое тяжелее дыни. Весы показали 16 кг. Какова масса дыни? С уравнениями мы еще задачи не решали.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16:2=8 масса дыни (1)
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