На весы положили 3 одинаковые по массе дыни. Одну из дынь заменили арбузом, который вдвое тяжелее дыни. Весы показали 16 кг. Какова масса дыни? С уравнениями мы еще задачи не решали.

Математика

На весы положили 3 одинаковые по массе дыни. Одну из дынь заменили арбузом, который вдвое тяжелее дыни. Весы показали 16 кг. Какова масса дыни? С уравнениями мы еще задачи не решали.

Автор: Гость