Сколько обезьян в зоопарке если ежедневно они сьедают 85 бананов 51 яблоко и 34 грушы причём фрукты распределяется между ними поровну
Математика
Сколько обезьян в зоопарке если ежедневно они сьедают 85 бананов 51 яблоко и 34 грушы причём фрукты распределяется между ними поровну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна Потому что делители 85 (5*7*5) не совпадаю с делители 34 (2*17) - это если фрукты нельзя делить на части
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