Петр ленивцев может покрасить стену за 24 ч а Иван трудолюбов за 8 ч Какая часть сте??ы останется неокрашенной после 1 ч совместные работы ленивцева и трудолюба?
Математика
Петр ленивцев может покрасить стену за 24 ч а Иван трудолюбов за 8 ч Какая часть сте??ы останется неокрашенной после 1 ч совместные работы ленивцева и трудолюба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их совместная производительность труда равна 1/24 + 1/8 = 1/6 стены в час. Тогда неокрашенной после часа их совместной работы останется 1 - 1/6 = 5/6 стены.
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