Петр ленивцев может покрасить стену за 24 ч а Иван трудолюбов за 8 ч Какая часть сте??ы останется неокрашенной после 1 ч совместные работы ленивцева и трудолюба?

Математика

Петр ленивцев может покрасить стену за 24 ч а Иван трудолюбов за 8 ч Какая часть сте??ы останется неокрашенной после 1 ч совместные работы ленивцева и трудолюба?

Автор: Гость