Найдите в предложенном списке утверждения характерны для парламента
Обществознание
Найдите в предложенном списке утверждения характерны для парламента
Ответ(ы):
Гость:
А список где? Механизмы разделение властей
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