Какие болезни сопровождают хронических алкоголиков
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Какие болезни сопровождают хронических алкоголиков
Ответ(ы):
Гость:
Хронических алкоголиков сопровождаются болезни как цирроз печени
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