Сколько теплоты выделится в электронагревателе в течение 2мин,если его сопротивл??ние 20Ом, а сила тока в цепи 6А?

Физика

Сколько теплоты выделится в электронагревателе в течение 2мин,если его сопротивл??ние 20Ом, а сила тока в цепи 6А?

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