Сколько теплоты выделится в электронагревателе в течение 2мин,если его сопротивл??ние 20Ом, а сила тока в цепи 6А?

Физика
Сколько теплоты выделится в электронагревателе в течение 2мин,если его сопротивл??ние 20Ом, а сила тока в цепи 6А?
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Ответ(ы):
Гость:
Q(кол-во теплоты)=l:2  R*t Q=36*20*120=86400 Дж Ответ:86400 Дж
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