Биссектрисы углов А и В треугольника АВС пересекают в точке N . Найдите углы ANB если угол А=58 градусов угол В=96 градусов

Математика

Биссектрисы углов А и В треугольника АВС пересекают в точке N . Найдите углы ANB если угол А=58 градусов угол В=96 градусов

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