Биссектрисы углов А и В треугольника АВС пересекают в точке N . Найдите углы ANB если угол А=58 градусов угол В=96 градусов

Математика
Биссектрисы углов А и В треугольника АВС пересекают в точке N . Найдите углы ANB если угол А=58 градусов угол В=96 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Угол NAB=58/2=28 град.; уголABN=96/2=48 град.; (все по условию); рассм. тр-к ANB, угол ANB=180-28-48=104 град. это ответ)))))
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