Найдите все несократимые дроби со знаменателем 60 большие 1/3 -1/2 сколько таких дроб??й

Математика
Найдите все несократимые дроби со знаменателем 60 большие 1/3 -1/2 сколько таких дроб??й
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/3 < X/60 < 1/2 = 1/3 < 23/60 и 29/60 < 1/2.
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