Найдите все значения x при которых выполняется равенство f'(x)=0 если f(x)= 2cos -x√3 и x пр??надлежит [0;4pi]

Алгебра

Найдите все значения x при которых выполняется равенство f'(x)=0 если f(x)= 2cos -x√3 и x пр??надлежит [0;4pi]

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