Найдите все значения x при которых выполняется равенство f'(x)=0 если f(x)= 2cos -x√3 и x пр??надлежит [0;4pi]

Алгебра
Найдите все значения x при которых выполняется равенство f'(x)=0 если f(x)= 2cos -x√3 и x пр??надлежит [0;4pi]
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F'(x)=-2sinx-√3 -2sinx=√3 sinx=-√3/2 x=(-1)^(n+1)*π/3+πn,n∈Z значения х, принадлежащие отрезку [0; 4π] 4π/3    5π/3   2π+4π/3=10π/3 2π+5π/3=11π/3
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