Предложение : замечательный писатель Житков с детства отличался исключительной жаждой знаний. с каждым словом в этом предложении надо выполнить морфологический разбор. Хочется 5 поэтому прошу о помощи чтобы не ошибиться случай...
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Предложение : замечательный писатель Житков с детства отличался исключительной жаждой знаний. с каждым словом в этом предложении надо выполнить морфологический разбор. Хочется 5 поэтому прошу о помощи чтобы не ошибиться случайно. ( разбор на уровне 5 класса)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замечательный 1. Прилагательное, (какой?)замечательный 2. Качественное, полное, ед.ч., м.р., Им.п. Н.ф.-замечательный 3. Определение (волнистая линия)
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