Предложение : замечательный писатель Житков с детства отличался исключительной жаждой знаний. с каждым словом в этом предложении надо выполнить морфологический разбор. Хочется 5 поэтому прошу о помощи чтобы не ошибиться случай...

Русский язык

Предложение : замечательный писатель Житков с детства отличался исключительной жаждой знаний. с каждым словом в этом предложении надо выполнить морфологический разбор. Хочется 5 поэтому прошу о помощи чтобы не ошибиться случайно. ( разбор на уровне 5 класса)

Автор: Гость