Найдите значение выражения: 1,6 х 9,18 : 0,24=?
Математика
Найдите значение выражения: 1,6 х 9,18 : 0,24=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,6*9,18:0,24=61,2 1)1,6*9,18=14,688 2)14,688:0,24=61,2
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