Найдите значение выражения 31/8*44/5 ответ срочно нужен плиз
Математика
Найдите значение выражения 31/8*44/5 ответ срочно нужен плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31/8*44/5=341/10=34 1/10
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