Найдите значение выражения 4целых1/6×(-6) срочно плиз надо

Гость: Гость:

Переводим смешанное число в неправильную дробь (для этого целую часть умножаем на знаменатель и прибавляем к нему числитель; полученный результат записывается в числитель, а знаменатель остается тем же). ТВОЙ ПРИМЕР СТАНОВИТСЯ ТАКИМ: 25/6 * (-6) = -25 P.S: 1) При умножении положительного числа на отрицательное в результате будет отрицательное; 2) число 6 в знаменателе сокращается с множителем 6 в числителе.