Найдите значение выражения 4целых1/6×(-6) срочно плиз надо

Математика
Найдите значение выражения 4целых1/6×(-6) срочно плиз надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводим смешанное число в неправильную дробь (для этого целую часть умножаем на знаменатель и прибавляем к нему числитель; полученный результат записывается в числитель, а знаменатель остается тем же). ТВОЙ ПРИМЕР СТАНОВИТСЯ ТАКИМ: 25/6 * (-6) = -25 P.S: 1) При умножении положительного числа на отрицательное в результате будет отрицательное; 2) число 6 в знаменателе сокращается с множителем 6 в числителе.
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