Зимние игры народов нашего края, ход игры!
Обществознание
Зимние игры народов нашего края, ход игры!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Змейка» (русская народная игра) Все дети берут друг друга за руки, образуя живую цепь. Ребенок, стоящий первым, становится ведущим. Он начинает бежать, увлекая за собой всех остальных. На бегу ведущий несколько раз должен резко изменить направление движения всей группы: побежать в противоположную сторону, сделать резкий поворот (под углом 90°), закрутить цепочку «змейкой», описать круг и т.д. Правила: 1. Все дети должны крепко держаться за руки, чтобы «цепочка» не порвалась. 2. Игроки должны точно повторять все движения ведущего и стараться бежать «след в след». 3. Хорошо использовать в игре естественные препятствия: обегать вокруг деревьев, наклоняться, пробегая под их ветками, сбегать но склонам неглубоких оврагов. При игре в помещении можно создать «полосу препятствий» из больших кубиков или спортивных предметов (обручей» кеглей, гимнастических скамеечек). 4. Игру можно остановить» если «цепочка» порвалась, и выбрать нового ведущего.
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