Зимние игры народов нашего края, ход игры!

Гость: Гость:

Змейка» (русская народная игра) Все дети берут друг друга за руки, образуя живую цепь. Ребенок, стоящий первым, становится ведущим. Он начинает бежать, увлекая за собой всех остальных. На бегу ведущий несколько раз должен резко изменить на­правление движения всей группы: побежать в противо­положную сторону, сделать резкий поворот (под углом 90°), закрутить цепочку «змейкой», описать круг и т.д. Правила: 1. Все дети должны крепко держаться за руки, что­бы «цепочка» не порвалась. 2. Игроки должны точно повторять все движения ведущего и стараться бежать «след в след». 3. Хорошо использовать в игре естественные препят­ствия: обегать вокруг деревьев, наклоняться, пробегая под их ветками, сбегать но склонам неглубоких овра­гов. При игре в помещении можно создать «полосу пре­пятствий» из больших кубиков или спортивных пред­метов (обручей» кеглей, гимнастических скамеечек). 4. Игру можно остановить» если «цепочка» порвалась, и выбрать нового ведущего.