Найдите значение выражения: 977 × 49 + 23 × 49 - 999 × 49
Математика
Найдите значение выражения: 977 × 49 + 23 × 49 - 999 × 49
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)977*49=47873 2)23*49=1127 3)999*49=48951 4)47873+1127=49000 5)49000-48951=49
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