В шаре на растояние 3 см от центра проведено сечения, радиуса которого 4 см. Найти S ??оответствующий сферы.

Геометрия

В шаре на растояние 3 см от центра проведено сечения, радиуса которого 4 см. Найти S ??оответствующий сферы.

Автор: Гость