В шаре на растояние 3 см от центра проведено сечения, радиуса которого 4 см. Найти S ??оответствующий сферы.
Геометрия
В шаре на растояние 3 см от центра проведено сечения, радиуса которого 4 см. Найти S ??оответствующий сферы.
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